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برلمان

برلمانية: لقاء الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد سيكون بداية لحل القضية الفلسطينية

النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

أشادت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى مصر، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتى استكمالا لاهتمام مصر بالقضية الفلسطينية فى ظل دعوات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وأكدت “عجمى”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الزيارة تعتبر استكمالا لدور الراحل الشيخ زايد فى التعاون المستمر بين مصر والإمارات وموقفه الإيجابى فى حل القضايا المختلفة.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: “أتفاءل بالخير بوجود هذه الجبهات القوية ممثلة فى دولة مصر والإمارات كدول محورية تؤثر فى حل القضايا على الساحة فى هذا الوقت”.

وأضافت أن استقبال الرئيس السيسى للشيخ محمد بن زايد سيكون بداية لحل القضية الفلسطينية التى تعتبر إنسانية قبل أن تكون استراتيجية.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تأتى بمثابة تحرك من جانب حكام مسئولين فى هذا التوقيت لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار فى غزة فى شهر رمضان المبارك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وضيف مصر الكبير عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كما شهدت المباحثات استعراض مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعقب انتهاء المباحثات، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، من مطار القاهرة الدولي.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار قطاع غزة

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