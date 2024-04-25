حركة فتح: قطاع غزة عاد تحت سيطرة إسرائيل بسبب سياسات حماس

أكدت حركة فتح، أن قطاع غزة عاد تحت سيطرة إسرائيل بسبب سياسات حماس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت حركة فتح:، إن حماس تريد دخول منظمة التحرير الآن للحفاظ على بقائها فقط.

وأضافت حركة فتح:" أصبحنا مجبرين على التفاوض مع إسرائيل للانسحاب من غزة بسبب حماس".

وفي سياق متصل، قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عند الاتهامات الباطلة لوكالة الأونروا، لأن الهدف منها ليس أن هناك تجاوزات وفق وصف الاحتلال لعمل هذه المنظمة الدولية، التي يشهد على دورها وجديتها ومهنيتها للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئ الفلسطيني.

وأضاف "دولة"، في تصريحات تليفزيونية، أن الهجوم على هذه المؤسسة كان له بعد آخر، هم لا يريدون لهذه المؤسسة الدولية أن تبقى في فلسطين والقيام بعملها، لأنها تعتبر شاهدة على جريمة النكبة الأولى وتهجير الشعب الفلسطيني وحق الفلسطينيين في العودة لبلادهم وديارهم.