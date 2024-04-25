عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقالة متحدث اللغة العربية بالخارجية الأمريكية بسبب سياسة واشنطن في حرب غزة

صدى البلد

قدمت هالة ريت، المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية الأمريكية، استقالتها، وهي الأحدث في سلسلة من حالات المغادرة من الوزارة بسبب الخلافات بشأن موقف واشنطن بشأن الصراع في غزة. وذلك مع ما يقرب من عقدين من الخدمة، وشغل هالة ريت منصب نائب مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي قبل التنحي عن منصبها.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع LinkedIn، أعربت هالة ريت عن قرارها بالاستقالة في أبريل 2024، مشيرة إلى معارضتها لسياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب المستمرة في غزة. ويسلط رحيلها الضوء على الانقسام العميق داخل وزارة الخارجية فيما يتعلق بالتعامل مع الصراع.

وتأتي استقالة هالة ريت وسط تدقيق متزايد في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد لاحظ الخبراء والمحللون الاستياء المتزايد داخل الدوائر الدبلوماسية بشأن عدم كفاية الجهود الأمريكية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتحقيق حل دائم للصراع.

واعترفت وزارة الخارجية، عندما سئلت عن استقالة هالة ريت خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، بوجود قنوات لقوتها العاملة للتعبير عن وجهات نظر معارضة بشأن سياسات الحكومة. ومع ذلك، فإن رد الوزارة يعكس التحدي المتمثل في التوفيق بين وجهات النظر المتباينة داخل السلك الدبلوماسي وسط الحقائق الجيوسياسية المعقدة.

قرار هالة ريت بالتنحي بمثابة تذكير مؤثر بالمعضلات الأخلاقية التي يواجهها الدبلوماسيون المهنيون عندما تتعارض قناعاتهم الشخصية مع التفويضات الرسمية. كما أنه يسلط الضوء على التداعيات الأوسع لقرارات السياسة الخارجية الأمريكية على الساحة الدولية، وخاصة في المناطق التي تمزقها الصراعات مثل الشرق الأوسط.

وبينما تبحر الولايات المتحدة في دورها في معالجة أزمة غزة وتعزيز السلام في المنطقة، تؤكد استقالة هالة ريت ضرورة قيام صناع السياسات بالاهتمام بالمعارضة الداخلية والانخراط في حوار بناء لرسم مسار يتوافق مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والمساواة، والقانون الدولي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

مهيب عبد الهادي يصدم جمهور الأهلي قبل لقاء مازيمبي

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

ترشيحاتنا

تفاصيل مثيرة في جرائم خطـ.ـف الأطـ.ـفال بمنطقة الهرم..والمتهمون يواجهون الحبس 10 سنوات

الحوثيون يستهدفون سفينة إسرائيلية في خليج عدن

منسق مبادرة المقاطعة: الحملة تشمل الأسماك واللحوم والدواجن بسبب جشع التجار

عصام العرجاني: تعاهدنا على تنمية سيناء.. وأقول للرئيس السيسي شكرا

أستاذ علاج سموم: إدمان المخدرات التخليقية من الجرعة الأولى

أحب الأعمال إلى الله يوم الجمعة وليلتها.. 7 أمور يكشفها علي جمعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. أيتن عامر تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل قرص بالسمسم في البيت

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

هاف ستوماك.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ