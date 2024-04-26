مساعد التعليم : 8236 مشروعا لمواجهة الكثافة الطلابية بـ127 ألف فصل

قال اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إنه تم تنفيذ مشروعات ضخمة لمواجهة الكثافة الطلابية، تمثلت فى 8236 مشروع بـ 127 ألف 450 فصل، وجاري عمل الأن أكثر من 1500 مشروع.

وأضاف سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك المجموعة بها مدارس كثيرة متنوعة وعديدة، موضحا أن الدقهلية والشرقية هما أكثر محافظتين كانت تحتاج إنشاء مدارس جديدة بها.



وتابع اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن محافظات الصعيد بها مدارس متميزة ومتفوقين في الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط، لافتا إلى أن هناك اهتمامات كبيرة بمحافظات الصعيد، وهناك موازنة تتجاوز 24 مليار جنيه فى الخطة جديدة، منهم 6 مليار جنيه لحياة كريمة.