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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هويتنا .. مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر لحث الشباب على التمسك بتراثهم

هويتنا
هويتنا

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، حملة “هويتنا” ضمن مشروع تخرجهم هذا العام. 

ويناقش المشروع مخاطر تجرد المجتمع العربي من هويته العربية التي ينتمي إليها مع إطلاق حملة توعوية تحث الشباب على ضرورة التمسك بتلك الهوية وعدم الانصياع إلى ما يسير عليه الغرب من أفكار وعادات لا تنتمي إلى المجتمع العربي ولا إلى الأسس والثوابت التي نشأ عليها.

وتسلط حملة “هويتنا” الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الهوية العربية، من العولمة والغزو الثقافي الغربي للمجتمع العربي، حيث تبرز الحملة طبيعة التحديات التي تواجه الهوية العربية وطرق التصدي إليها مع توعية المجتمع العربي من خطورة التجرد من هويته وعدم التمسك بها.

ويهدف مشروع “هويتنا” إلى تعزيز الانتماء والفخر بالهوية العربية، وتحفيز الشعوب العربية على الالتزام بقيمها ومبادئها في مواجهة التحديات الغربية. يتم ذلك من خلال إبراز الثراء الثقافي والحضاري للعالم العربي، وتأكيد دور الهوية العربية في توحيد الشعوب العربية وتعزيز التضامن بينها. 

كما يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الهوية العربية في الأطر الأربعة للهوية وهي اللغة، السلوك، الدين، والعادات والتقاليد.

وتسعى الحملة بدورها إلى إطلاق برامج توعوية إعلامية مُكثفة عبر مختلف الوسائل لتعزيز الوعي بالهوية العربية مع استثمار منصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بين الفئات المختلفة للمجتمع العربي بالإضافة إلى إطلاق برامج تثقيفية تُعرف الأطفال على هويتهم العربية.

ويشارك في المشروع (إسلام سمير – إبراهيم أيمن – على أيمن – أسامة صالح – محمد عادل – يس حسين – عامر أحمد – عبد السلام أحمد – عبدالله عز – محمد عبد السميع) وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور ضياء الدين حمدين.

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