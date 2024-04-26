«ترامب» متحديا «بايدن» في مناظرة: استعد للصخب

تحدى أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، بدعوته إلى مناظرة علنية.

وأكد إعلان ترامب، الذي صدر عبر منصته “سوشيال تروث”، استعداده للمشاركة في مناظرة مع بايدن، مشيرا إلى أنه مستعد لإجرائها "في أي مكان وفي أي وقت".

ويبدو أن هذا الإعلان، الذي اتسم بلهجة المواجهة، يشكك في صدق بايدن في قبول التحدي، مما يوحي بالشكوك حول احتمالية تحقيقه.

وكان رد ترامب بشأن المناظرة- على بايدن الذي قال خلال ظهوره في برنامج “هوارد ستيرن” أنه على استعداد للمشاركة في مناظرة مع ترامب، مرددا المشاعر الداعية إلى تبادل بناء للأفكار- أظهر إمكانية حدوث حدث سياسي مهم، حيث أشار كلا الشخصين إلى استعدادهما للمشاركة.

ويعلق الخبراء على أهمية هذا النقاش المحتمل، مؤكدين تأثيره المحتمل على المشهد السياسي.

ويشيرون إلى أهمية مثل هذه التبادلات، في تعزيز الشفافية، والمساءلة، في إطار العملية الديمقراطية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تسلط الضوء على الفرصة المتاحة للناخبين؛ لتقييم برامج المرشحين، وصفاتهم القيادية بشكل مباشر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.