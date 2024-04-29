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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ريم بهجت: تجميع البيانات فى مكان واحد يوفر بنية تحتية وقاعدة للبيانات

السيسي
السيسي

كشفت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل جديدة عن عمل مركز بيانات للحوسبة السحابية الحكومية، مشيرا إلى أن تجميع البيانات فى مكان واحد يوفر بنية تحتية وقاعدة للبيانات للتعامل معها، ويمكننا من استضافة بيانات لجهات أخرى، مما يوفر فرص عمل كثيرة وتوفير دخل.

وتابعت ريم بهجت، خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن التخصصات فى هذا المجال مطلوبة وكلما طورنا من أنفسنا يجب أن نطور من الخريجيين حتى يتمكنوا من الخدمة فى هذه الأماكن فى مصر وأى مكان فى العالم.

وأشارت ريم بهجت، إلى أن هذا الأمر يوفر فرص عمل للشباب، وهو يكلف عقول تطور من نفسها باستمرار، مستدركة أن التخصص المهنى يفرق فى المبالغ التى يتقاضونها فى عملهم خارج مصر.

 

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