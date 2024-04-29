عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لـ60 وحدة سكنية بمدينة نويبع

فودة خلال جولته بنويبع
فودة خلال جولته بنويبع

وضع اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم "الإثنين"، حجر الأساس لعدد 60 وحدة سكنية بتجمع عرب حمدان بمدينة نويبع.

وحضر الاحتفال بوضع حجر الاساس الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني،  السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء بدر حسني، مدير مديرية الاسكان، و محمد حامد، رئيس مدينة نويبع.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تحتفل بالذكرى ال 42 لتحرير سيناء بافتتاح العديد من المشروعات القومية والخدمية التي من شأنها توفير كافة احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت على رأس أولوياتها تنمية وتلبية احتياجات مواطني سيناء.

وأوضح المحافظ، أنه سيجري تنفيذ مشروع الـ60 وحدة سكنية على مساحة 50 ألف متر، لخدمة مواطني التجمع بشكل خاص والمدينة بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه الوحدات ستكون كاملة المرافق، ومن المقرر توزيعها وفقا للضوابط والشروط الخاصة بالمحافظة.

وقال اللواء بدر حسني، مدير مديرية الاسكان، إن المشروع يتضمن 5 عمارات كل عمارة تضم 12 وحدة سكنية بإجمالي 60 وحدة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 9 شهور فقط.

وأشار إلى أن إجمالي مساحة الوحدة السكنية 81  متر مربع، وتتكون من غرفتين، صالة، مطبخ، حمام.

جنوب سيناء فودة وضع حجر أساس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

هو مستقبل الأهلي | البلدوزر يوجّه طلبا عاجلا لـ كولر قبل مواجهة الترجي

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

هذه الدولة هي وجهة قادة حماس حال إجبارهم على مغادرة قطر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار قضائي بشأن خلية تهريب العناصر الإرهابية للخارج

بحضور شكري.. 6 وزراء عرب يلتقون بلينكن لمناقشة وقف الحرب في غزة

حصيلة مبدئية.. مقـ.تل 42 شخصا داخل كينيا في انهيار سد بسبب الأمطار

حل الدولتين.. بوريل يكشف تفاصيل لقائه مع وزير الخارجية السعودي |تفاصيل

انتصار السيسي ترحّب بضيفة مصر قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

رئيس قضايا الدولة يقيم حفلا لتسليم وتوزيع جوائز وقف الفنجري.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غريب.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بملابس رياضية.. نادية الجندي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا داخل النادي

ولاية بوسطن الأمريكية تعيد تابوتا مصريًا مسروقا لطفل إلى السويد

إطلالة طبيعية.. أروى جودة تستعرض جمالها

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ