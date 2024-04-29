محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لـ60 وحدة سكنية بمدينة نويبع

وضع اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم "الإثنين"، حجر الأساس لعدد 60 وحدة سكنية بتجمع عرب حمدان بمدينة نويبع.

وحضر الاحتفال بوضع حجر الاساس الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء بدر حسني، مدير مديرية الاسكان، و محمد حامد، رئيس مدينة نويبع.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تحتفل بالذكرى ال 42 لتحرير سيناء بافتتاح العديد من المشروعات القومية والخدمية التي من شأنها توفير كافة احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت على رأس أولوياتها تنمية وتلبية احتياجات مواطني سيناء.

وأوضح المحافظ، أنه سيجري تنفيذ مشروع الـ60 وحدة سكنية على مساحة 50 ألف متر، لخدمة مواطني التجمع بشكل خاص والمدينة بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه الوحدات ستكون كاملة المرافق، ومن المقرر توزيعها وفقا للضوابط والشروط الخاصة بالمحافظة.

وقال اللواء بدر حسني، مدير مديرية الاسكان، إن المشروع يتضمن 5 عمارات كل عمارة تضم 12 وحدة سكنية بإجمالي 60 وحدة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 9 شهور فقط.

وأشار إلى أن إجمالي مساحة الوحدة السكنية 81 متر مربع، وتتكون من غرفتين، صالة، مطبخ، حمام.