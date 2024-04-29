وزير الخارجية الأردني: لن نقبل أن تكون بلادنا ساحة للصراع الإيراني الإسرائيلي

جدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، موقف بلاده بخصوص القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة العمل على حل تلك القضية، مؤكدا أن الأردن لن يقبل أن يكون ساحة للصراع بين إيران وإسرائيل.

وأضاف خلال كلمته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "لا نريد أن تكون هناك مشكلات في المنطقة، نريد أن يكون هناك أمن وسلام، وعشنا مخاطر التصعيد في أثناء تبادل إطلاق النار، ووضحنا المسألة بشكل جلي لإيران وإسرائيل، ولن نكون ساحة للمعركة".

وتابع: "أي طرف يلحق ضرر بسلم شعبنا، فإن هذا الأمر لابد أن يتوقف، وبالتالي، يجب العمل على عدم التصعيد، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من النزاعات والمشكلات، ونريد تحقيق سلام شامل وعادل عبر حل الدولتين، ونحن جاهزون للتعاون مع الشركاء من أجل استقرار المنطقة".

