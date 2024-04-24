وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تسعي لتصفية الأونروا من قبل 7 أكتوبر

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن التحقيقات المستقلة التي أجرتها الأمم المتحدة أثبتت زيف الاتهامات الإسرائيلية تجاه وكالة الأونروا.

وأشار الصدفي في مؤتر صحفي، إلى أن تصفية وكالة الأونروا كان هدف عملت عليه إسرائيل قبل 7 أكتوبر، وعلى المجتمع الدولي عدم السماح بذلك.

وطالب وزير الخارجية الأردني الدول باستئناف تمويلها لوكالة الأونروا بعد ثبوت زيف الاتهامات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قالت كاثرين كولونا، الرئيسة المكلفة بإجراء التحقيق المستقل بشأن عمل وكالة أونروا، إن "مراجعتنا تناولت 8 مجالات محددة، حيث أوصينا في مراجعتنا بزيادة المساهمات المالية المخصصة لعمل أونروا"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أكدت كولونا أن الأونروا تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة، وهي أساسية في توفير المساعدات في غزة، موصية بضرورة ضمان الحيادية في عمل وكالة أونروا.