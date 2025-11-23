قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بيريز: انتصارنا على يويفا تاريخي.. و4.5 مليار يورو تعويضات لتمهيد طريق السوبرليج

فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد
فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد
إسلام مقلد

أطلق فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، تصريحات نارية أكد خلالها أن الفوز القضائي الأخير ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يمثل نقطة تحول في مسار مشروع السوبرليج، مشددًا على أن النادي لن يتراجع عن تنفيذ البطولة الجديدة التي يعتبرها الأفضل لجميع الأندية المشاركة.

تصريحات بيريز

وحسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، أعلن بيريز رفع دعوى مالية ضخمة ضد يويفا، قيمتها 4.5 مليار يورو، بداعي الأضرار المالية والسمعة التي لحقت بالنادي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست مجرد مطالبة قانونية، بل جزء أساسي من خطة تفعيل مشروع السوبرليج.

إسقاط الاحتكار

وقال بيريز: "نجحنا في إسقاط نظام احتكار استمر أكثر من 60 عامًا في 2021 كانوا يهددون بطردنا وفتحوا تحقيقات لإقصائنا من دوري الأبطال، أما اليوم فالوضع مختلف تمامًا المحكمة أعطتنا الحق في 21 نقطة من أصل 23، ومع ذلك يحاول يويفا ورابطة الدوري الإسباني التقليل من أهمية هذه الأحكام، وكأنهم يعتقدون أننا لا نفهم".

وأضاف: "لن يعاقبنا أحد لأننا ندافع عن مستقبلنا هذا الانتصار يمنحنا القوة للمطالبة بتعويض الأضرار التي تسببوا بها".

وكشف بيريز أن الاتحاد الأوروبي حاول الضغط على الأندية للانضمام إلى رابطة الأندية الأوروبية مقابل التنازل عن أي دعاوى قانونية مستقبلية، وهو ما اعتبره بمثابة "التفريط في مليارات اليوروهات".

وأكد أن الريال لم يكن يسعى إلى حكم قضائي فقط وإنما إلى تطبيقه على أرض الواقع عبر إطلاق السوبرليج.

البث المجاني و"Unify".. رؤية بيريز الجديدة لكرة القدم

وفي سياق حديثه، شدد رئيس ريال مدريد على أن مستقبل كرة القدم يجب أن يكون أكثر شفافية وإتاحة للمشجعين، قائلًا: "نريد منافسة مفتوحة بلا أي صيغ مغلقة، والأهم هو توفير البث المجاني للمباريات. فعلنا ذلك في كأس العالم للأندية، وعلينا أن نتيح لطفل فقير في إفريقيا مشاهدة كرة القدم دون مقابل".

وأشار إلى منصة "Unify"، التي ستوفر بث مباريات السوبرليج مجانًا، قبل أن ينتقد سياسات يويفا والدوري الإسباني: "لا يوجد سبب يمنعهم من توفير البث المجاني سوى تمديد استفادتهم عامًا إضافيًا من الرواتب الضخمة".

السوبرليج مشروع ظل مشتعلاً لعقدين

ويعد مشروع السوبرليج أحد أكثر الخطط إثارة في تاريخ الكرة الأوروبية، إذ يهدف لإنشاء بطولة جديدة تضم نخبة أندية القارة بنظام يمنح استقرارًا ماليًا أكبر وإيرادات أعلى، مقارنة بالمسابقات الأوروبية التقليدية.

ورغم أن الفكرة طُرحت منذ  20 عامًا، فإن الإعلان الرسمي في 2021 فجّر جدلًا عاصفًا بين مؤيديه ومعارضيه، قبل أن تتوالى المعارك القانونية التي culminated أخيرًا بالفوز الذي يعتبره بيريز مفتاحًا لإطلاق البطولة بصورة رسمية في المستقبل القريب.

وختم رئيس ريال مدريد تصريحاته: "انتصرنا في المعركة القضائية، وسننتصر في القادمة. مشروع السوبرليج هو الأفضل للجميع، والأندية تقول لنا هذا في الخفاء".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد