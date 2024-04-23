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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن محادثات مع "البريكس".. مفوض عام الأونروا يزور روسيا قريبا

مفوض عام الأونروا
مفوض عام الأونروا

أعلن فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إنه يعتزم زيارة روسيا وإجراء محادثات مع الدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

وقال لازاريني في مؤتمر صحفي ردا على سؤال لوكالة تاس الروسية: "سألتقي قريبا جدا بدول البريكس، وأخطط للذهاب إلى روسيا، وهناك اجتماع لمجموعة البريكس وأنا مدعو للتحدث مع دول البريكس".

وأوضح مفوض عام الأونروا، أنه يقوم برحلات عمل منتظمة إلى أوروبا وقد عاد للتو من طوكيو.

وتولت روسيا رئاسة مجموعة البريكس لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير 2024. 

ويتضمن برنامج الرئاسة الروسية أكثر من 200 حدث حول مواضيع مختلفة، كما أنه من المقرر عقد قمة دورية لدول البريكس في كازان في أكتوبر 2024.

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