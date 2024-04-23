وزير الخارجية الأردني: المراجعة المستقلة لعمل الأونروا كشفت زيف الادعاءات الإسرائيلية

رحب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، على تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا والتي عرضته كاثريت كولونا الرئيسة المكلفة بإجراء التحقيق المستقل بشأن عمل وكالة أونروا.

وقال الصفدي عبر حسابه على منصة إكس، إن المراجعة المستقلة لعمل وكالة الأونروا كشفت زيف الادعاءات الاسرائيلية ضدها.

وأضاف وزير الخارجية الأردني أن التقرير أكد حيادية الوكالة ومهنيتها، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها في غزة.

ودعي الصدفي في تصريحاته، إلى دعم وكالة الأونروا ودورها، مؤكدا ضرورة حمايتها من مؤامرات إسرائيل لتصفيتها.

وقالت كاثرين كولونا في تقريرها، إن "مراجعتنا تناولت 8 مجالات محددة، حيث أوصينا في مراجعتنا بزيادة المساهمات المالية المخصصة لعمل أونروا"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أكدت كولونا أن الأونروا تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة، وهي أساسية في توفير المساعدات في غزة، موصية بضرورة ضمان الحيادية في عمل وكالة أونروا.