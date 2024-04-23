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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا: 31% من الأطفال في قطاع غزة يعانون سوء التغذية

صدى البلد

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم الأونروا، إنه قُتل وأصيب حوالي 6 بالمائة من سكان قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن المدنيين يدفعون الثمن.

 

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وأضاف "أبوحسنة"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن لجنة الأمم المتحدة المستقلة الخاصة بالتحقيقات في الاتهامات الإسرائيلية، أكدت أن أونروا ملتزمة بالمعايير والقيم.

 

وأشار إلى أن هناك تدميرًا كاملًا في كل القطاعات، والاحتلال حول شمال قطاع غزة لمنطقة غير قابلة للحياة، فلم يترك بنية تحتية أو إنسانًا إلا وأصابه الدمار.

 

ونوه، بأن الاحتلال الإسرائيلي قتل 178 موظفًا في الوكالة ويجب السماح للوكالة بالدخول لشمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 31 بالمائة من الأطفال في قطاع غزة دون العامين يعانون من سوء التغذية.

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