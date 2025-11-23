وفد وزارة الرياضة يتفقد مراكز الموهبة والبطل الأولمبي بالمنوفية

في إطار المتابعة الدورية والمكثفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لمشروعاتها القومية الهادفة إلى صناعة جيل رياضي واعد، واصل الوفد المركزي للإدارة المركزية للأداء الرياضي جولاته بمحافظة المنوفية لتفقد سير العمل داخل مراكز «المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي» المنتشرة على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة شاملة لتفقد جميع المراكز على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الجولات تنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمتابعة ودعم مستمرين من معالي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بما يضمن جودة تنفيذ المشروعات القومية ورعاية المواهب الرياضية بالشكل الأمثل.

حضور أيقونه المصارعة

رافق الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية اللجنة الوزارية خلال جولتها، وبحضور أيقونة المصارعة المصرية والبطل الأولمبي الكابتن كرم جابر، إلى جانب أعضاء الوفد من الإدارة المركزية للأداء الرياضي: الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والدكتور ياسر محروس المدير الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والأستاذ أحمد محمد صادق مدير إدارة البطل الأولمبي.

كما شارك من جانب مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية كل من الدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة بالمنوفية، وعلاء الحناوي مدير إدارة الرياضة، حيث شملت الزيارة متابعة انتظام التدريبات وتطبيق البرامج الفنية ومراجعة مستوى الأداء البدني والفني للاعبين في أسلوبي المصارعة الحر والروماني، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمعايير الدولية في التدريب والإعداد.

وأكد الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية أن المديرية تعمل بالتنسيق الكامل مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة والبطل الأولمبي على توفير جميع الأدوات والإمكانيات داخل مراكز التدريب، بهدف اكتشاف وصقل مواهب جديدة قادرة على تمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية ورفع علم الوطن في البطولات الكبرى.