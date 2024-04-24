عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ادعاءات إسرائيلية مرسلة.. أبو الغيط يُرحب بنتائج التحقيق الأممي المستقل حول الأونروا

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بخُلاصات التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية “الأونروا” وتورط عدد من عناصرها في هجمات السابع من أكتوبر.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط اعتبر أن تقرير اللجنة المستقلة، التي ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك تهافت الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بدون أي دليل ملموس، كما يُشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين فلسطيني، فضلاً عن تقويض عملها الذي لا غِنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها جرائم الاحتلال وفظائعه في قطاع غزة عبر الشهور الماضية.
 

وقال المتحدث الرسمي إن الأمين العام للجامعة العربية ناشد مُجدداً الدول التي امتنعت عن الإسهام في تمويل الأونروا بناءً على الادعاءات الإسرائيلية المكذوبة الاطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة التي لا تقبل الجدل، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام الأونروا بتحقيق داخلي ذي مصداقية في الادعاءات الإسرائيلية.

وأضاف أن مراجعة هذه الدول لموقفها – وفي مقدمتها الولايات المتحدة المساهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية- هي ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين. 
 

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية جامعة الدول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

رغم إصابته بالصليبي.. احتفال خاص بـ «محمد شكري» في الأهلي

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تنصح مرضى الحساسية بتجنب الخروج من المنزل

الذهب يخسر 7 دولارات في المعاملات الفورية| تفاصيل

محكوم عليه بالحبس 142 سنة.. القبض على صاحب مصنع بالجيزة

شهيد وعدد من الجرحى في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرق مخيم البريج بغزة

50 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

%70| مفاجأة في أسعار السمك اليوم بعد 4 أيام من حملة "خليه يعفن"

هبوط متواصل| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. وهذه التسعيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أعرف مواعيد إجازات شم النسيم وأعياد الربيع والعمال

مرض شائع بين الأطفال المولودين حديثا.. اكتشف أعراضه

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ