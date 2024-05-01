شم النسيم على الأبواب.. اعرف إتيكيت أكل الفول النابت منعًا للإحراج

مع اقتراب شم النسيم اعتاد الجميع على تقديم بعض الأصناف، منها الفول النابت، إليك بعض الإرشادات لاتباع الاتيكيت أثناء تناول الفول النابت في مناسبة شم النسيم، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

إعرف إتيكيت أكل الفول النابت منعًا للإحراج

استخدم اليدين: يعتبر استخدام اليدين لتناول الفول النابت جزءًا من الثقافة المحلية. قم بغرس إصبعين (عادة السبابة والوسطى) في الفول النابت الملتصق بالقشرة ثم اسحبه بلطف لفصله عن القشرة.

قشر الفول بلطف: بعد استخراج الفول من القشرة، قم بتقشيره بلطف باستخدام إصبعينك. احذر ألا تكون قويًا جدًا لتجنب نثر الفول في أماكن غير المقصودة أو رشه على الآخرين.

استخدم الطبق أو الصحن الصغير: قم بوضع الفول النابت المقشور في طبق أو صحن صغير بدلاً من أخذه مباشرةً من الصينية الكبيرة. هذا يسهل عليك التحكم في الفول ويقلل من فرصة سقوطه على الملابس أو الأرض.

لا تأكل بطريقة مبالغ فيها: حاول تجنب وضع كميات كبيرة من الفول في فمك دفعة واحدة. قم بتناوله بشكل تدريجي وبحجم مناسب لتجنب التنفس الثقيل أو الاختناق.

تجنب مضغ القشور: قشور الفول غير صالحة للأكل ويجب عليك تجنب مضغها أو بلعها. قم بوضع القشور في صحن جانبي أو ورقة منديل مخصصة لهذا الغرض.

قدم الفول بأدب: إذا كنت تشارك الفول مع الآخرين، فيرجى تقديمه بأدب. قم بتقديم طبق الفول للضيوف واحترم تفضيلاتهم في الكمية والتوابل التي يضعونها على الفول.

قم بتنظيف يديك بعد الانتهاء: بمجرد الانتهاء من تناول الفول النابت، قم بغسل يديك جيدًا لإزالة البقايا والروائح.

تذكر أن الأهم في الاتيكيت هو الاحترام والتعاطف مع الآخرين، قم بممارسة هذه الإرشادات خلال تناول الفول النابت في مناسبة شم النسيم للحفاظ على الأجواء مريحة وممتعة للجميع.