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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية الحصول على القرض الشخصي من البنك الأهلي

تفاصيل القرض الشخصي
تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن التسهيلات التي يقدمها البنك الأهلي  خاصة في مجال التمويل الشخصي.

وقدم البنك الأهلي المصري، عددا مختلفا من برامج التمويل من بينها القرض الشخصي النقدي بضمان تحويل المرتب للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام.

ويتيح البنك الأهلي حدا أقصى للتمويل يصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024، يصل الحد الأقصى للقرض إلى 2 مليون و500 ألف جنيه بضمان تحويل المرتب، و3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

وتختلف قيمة القرض من شخص لآخر حسب فئة العميل.

القرض الشخصي

شروط الحصول على القرض الشخصي 2024

وبالنسبة للشروط والمستندات المطلوبة من البنك الأهلي للحصول على القرض كما يلي:

 

  1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  2. ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.
  3. خطاب معتمد من جهة العمل، موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.
  4. تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي

  1. مدة القرض تصل إلى 12 سنة
  2. تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا
  3. الحساب الجاري مجانًا
  4. لا يحتاج العميل إلى ضامن
  5. بدون مصاريف استعلام ائتماني
القرض الشخصي
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