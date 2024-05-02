جيهان مديح: كلمة الرئيس في عيد العمال رسالة ثقة بأبناء مصر

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية عيد العمال، تعكس تقدير الدولة المصرية لأبنائها من العمال، كونهم ركيزة أساسية في التنمية والإعمار وأنهم سواعد مصر لبناء وتشييد المستقبل.

وأشادت "مديح" في تصريحات لها، بقرارات الرئيس السيسي ليوم لدعم عمال مصر، أبرزها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500جنيه كحد أدني للعامل، والتوجيه بسرعة الانتهاء من قانون العمل تمهيدا لإصداره إضافة إلى استمرار العمل بمنظومة التدريب والاستفادة من تجارب القطاع الخاص.

وأوضحت أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل تقدير وعرفان لعمال مصر حجر أساس بناء الدولة الحديثة والمتقدمة، فهم لا يبخلون بجهد أو عرق لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة في التنمية والإعمار بكافة المجالات، متاغمة مع الطفرة التي تشهدها البلاد من إنجازات في البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.

وأكدت على الجهد الخارق الذي يبذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة بما يؤسس لانطلاقة في جميع المجالات ولا سيما الصناعية، متسقة مع توجهات الدولة المصرية لتوطين عديد من الصناعات الحيوية والهامة.