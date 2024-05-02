عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمات حقوقية: إعدام 63 شخصا في إيران خلال الأسبوعين الأخيرين من إبريل

الإعدام في إيران
الإعدام في إيران

أعلنت منظمة حقوق الإنسان- غير حكومية - في إيران اليوم الخميس، أن السلطات في إيران أعدمت ما لا يقل عن 63 شخصاً خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل الماضي.

وأوضحت منظمة حقوق الإنسان في إيران، أنه منذ بداية عام 2024، تم إعدام أكثر من 171 شخصًا في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وارتفع عدد عمليات الإعدام في إيران بشكل كبير، بعد أن انخفض خلال الفترة الانتخابية وعيد النوروز وشهر رمضان.

وفي مواجهة ذلك، تدعو منظمة إيران لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى الرد على عمليات الإعدام الـ 63.

وقال مدير المنظمة محمود أميري: "خلال الأسبوعين الماضيين، أعدمت إيران شخصا واحدا كل خمس ساعات دون أي تكلفة سياسية، ويجب على الدول التي تلتزم بحقوق الإنسان وتقيم علاقات دبلوماسية مع إيران أن تتصدى لموجة عمليات الإعدام".

ووفقا للبيانات التي جمعتها منظمة إيران لحقوق الإنسان، تم إعدام ما لا يقل عن 71 شخصا في 24 سجنا إيرانيا مختلفا في أبريل، ومنذ بداية العام، تم إعدام أكثر من 171 شخصا وكان من بين الذين تم إعدامهم 16 من البلوش وستة مواطنين أفغان وثلاث نساء.

وأشار التقرير إلى أن من بين 71 حكماً بالإعدام نُفذت في إبريل، كان هناك 44 حكماً بالإعدام بسبب جرائم مخدرات وتتزايد عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات بشكل مطرد كل عام منذ عام 2021. 

ووفقا لتقرير عقوبة الإعدام السنوي الصادر عن منظمة حقوق الإنسان لعام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 471 شخصا بتهم تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها 84% مقارنة بعام 2022.

وفي 10 أبريل 2024، دعت أكثر من 80 منظمة وجماعة إيرانية ودولية إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لإنهاء عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات، وحثت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) على إخضاع "كل التعاون مع الجمهورية الإسلامية نحو تحقيق كامل". 

منظمة حقوق الإنسان في إيران عمليات الإعدام الاعدام في ايران البلوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

تغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه في قضية سب محامي الأهلي.. تفاصيل

الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني المقرر انطلاقها 8 مايو بالمدارس

ترشيحاتنا

بهدف زيزو..الزمالك ينهي الشوط الأول بالتقدم على البنك الأهلي

القضية 5901 تقود قاتـ ل طفـ لة مدينة نصر لـ"طبلية عشماوي".. تحقيقات واعترافات

بدءا من غد.. 4 أيام إجازة متتالية للموظفين بأجر كامل بقانون الخدمة المدنية

11 مليون جنيه|إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على أموال سفير

أمين الفتوى: كفاية فجر في الخصومة بعد الطلاق

مطار دبي الدولي يعلن عودته للعمل بشكل طبيعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

احترس.. 30 سببا لتنميل الأطراف بينها أمراض خطيرة تتطلب العلاج السريع

فوائد فيتامين E والريتنول للبشرة ونصائح الاستخدام .. وتحذيرات خطيرة جدا

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

فيديو

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

8 توجيهات .. الرئيس ينصف العمال بقرارات عاجلة .. فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ