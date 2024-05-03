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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة تقدمها شركة سامسونج لسلسلة Galaxy S24 فما هي ؟

صدى البلد

سلسلة من الميزات قدمتها شركة  سامسونج Galaxy AI وذلك مع إطلاق سلسلة Galaxy S24 في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، وذلك مع مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي مثل مُساعد الدردشة، والترجمة المباشرة، والمُترجم الفوري لتعلن قيامها قريبًا عن طرح ميزة Galaxy AI وذلك على هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية الأقدم التي تأتي  مع One UI 6.1.

وفقا لموقع".sammobile  " تعد إحدى الميزات الرئيسية لجهاز Galaxy AI هي الترجمة المباشرة "Live Translate"، وهي ميزة تتيح ترجمة المكالمات الصوتية  للمستخدمين والقيام بالرسائل النصية والدردشات الفيديو بأيٍ من اللغات المُفضلة لديك.

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وتأتي ضمن ميزات  جهاز Galaxy AI  تدعيمه لأكثر من 13 لغة حتى الآن، وتشمل الصينية والإنجليزية (الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والفرنسية والألمانية والهندية والإيطالية واليابانية والكورية والبولندية والبرتغالية والإسبانية والتايلاندية والفيتنامية.

 وسيسمح جهاز Galaxy AI زيادة لغات Galaxy AI هذا العام لعدد أكبر من مُستخدمي Galaxy بالتواصل خارج حواجز اللغة على مُستوى فريد تمامًا بالنسبة لشركة سامسونج

شركة سامسونج سلسلة Galaxy S24 هواتف Galaxy الذكية جهاز Galaxy AI المكالمات الصوتية

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