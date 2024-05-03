محمد رشوان: الجودو اللعبة الأساسية لليابانيين

مينفعش في اليابان يبقي المدرب واقف والاعب يعدي من قدامه

قال محمد رشوان، رئيس جهاز المنتخبات باتحاد الجودو، إن الجودو هو فن الإلقاء علي الأرض، موضحا أن الجودو في اليابان يوجد به احترام بين المدرب واللاعب وبين اللاعب والخصم.

وأضاف: "بتاخد مرونة مع القاء الخصم علي الأرض وتاخد أسكور، لكن الجودو مش ده في حاجة أسمها روح الجودو، اليابان بتعتبر أن الجودو اللعبة الأساسية لليبانيين".



وأوضح رشوان، خلال برنامج "مني الشاذلي" المذاع علي قناة "on": "مينفعش في اليابان يبقي المدرب واقف واللاعب يعدي من قدامه لازم يعدي من وراه ولو عدي من قدامه لازم يحيي المدرب ويمشي، ده الطبيعي في اليابان".