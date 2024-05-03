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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف لاعب الإسماعيلي 4 مباريات بعد مواجهة الأهلي

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن العقوبات التي فُرضت خلال الجولة العشرون من بطولة دوري Nile لموسم 2023-2024، وفقًا لقائمة العقوبات المنصوص عليها في لوائح المسابقات. وكانت العقوبات كالتالي:

مباراة الجونة والاتحاد السكندري:


- إيقاف محمد عدلي مدرب فريق الجونة لمباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب الاعتراض غير المناسب على حكم المباراة.
- إيقاف أحمد حسام محمد صلاح لاعب فريق الجونة بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

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مباراة المقاولون العرب وسموحة:


- إيقاف معتمد جمال المدير الفني لفريق المقاولون العرب لمباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب الاعتراض ودخول الملعب بدون إذن.


- تغريم نادي المقاولون العرب 25 ألف جنيه بسبب اعتراض الجهاز الفني على قرارات الحكم بشكل جماعي بعد المباراة.


- إيقاف عمر فتحي محمد علي لاعب المقاولون العرب بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

 

مباراة الإسماعيلي والأهلي:


- إيقاف محمد نصر محمد السيد ضاهر لاعب فريق الإسماعيلي لأربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب الطرد والسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

 

مباراة الزمالك والبنك الأهلي:


- إيقاف أسامة فيصل أحمد لاعب فريق البنك الأهلي لمباراة واحدة بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

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