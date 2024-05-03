إيقاف لاعب الإسماعيلي 4 مباريات بعد مواجهة الأهلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن العقوبات التي فُرضت خلال الجولة العشرون من بطولة دوري Nile لموسم 2023-2024، وفقًا لقائمة العقوبات المنصوص عليها في لوائح المسابقات. وكانت العقوبات كالتالي:

مباراة الجونة والاتحاد السكندري:



- إيقاف محمد عدلي مدرب فريق الجونة لمباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب الاعتراض غير المناسب على حكم المباراة.

- إيقاف أحمد حسام محمد صلاح لاعب فريق الجونة بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المقاولون العرب وسموحة:



- إيقاف معتمد جمال المدير الفني لفريق المقاولون العرب لمباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب الاعتراض ودخول الملعب بدون إذن.



- تغريم نادي المقاولون العرب 25 ألف جنيه بسبب اعتراض الجهاز الفني على قرارات الحكم بشكل جماعي بعد المباراة.



- إيقاف عمر فتحي محمد علي لاعب المقاولون العرب بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الإسماعيلي والأهلي:



- إيقاف محمد نصر محمد السيد ضاهر لاعب فريق الإسماعيلي لأربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب الطرد والسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي:



- إيقاف أسامة فيصل أحمد لاعب فريق البنك الأهلي لمباراة واحدة بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.