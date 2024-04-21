صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

في مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك، والتي أُقيمت في ستاد القاهرة الدولي كجزء من مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري، شهدنا حادثة غير مألوفة تمثلت في اختفاء الكرات خلال اللقاء، والتي أدت إلى جدل كبير داخل الأوساط الرياضية. ومن بين الأحداث الملفتة التي تحدثت عنها العديد من وسائل الإعلام كان رفض الحكم إبراهيم نور الدين التطرق لهذه الواقعة في تقريره الرسمي للمباراة.

