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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 مليارات يورو.. فرنسا تدعم نقل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، اليوم الجمعة عزم فرنسا المساعدة في توجيه عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي قائلا "لقد جمدنا الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي لجعل من الصعب على روسيا تمويل حربها غير القانونية، وتريد فرنسا حقًا أن تذهب إلى أبعد من ذلك: في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، حققت هذه الأصول إيرادات تبلغ حوالي 4 مليارات يورو في عام 2023". 

وأضاف سيجورني "نحن نؤيد استخدامها لتمويل جهود الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

والتزم الوزير الفرنسي الصمت بشأن حجم حصة الأصول الروسية المجمدة الموجودة في فرنسا.

وأشار أيضًا إلى أن السلطات الفرنسية لا يمكنها التأثير بشكل مباشر على الشركات الفرنسية مثل أوشان وليروي ميرلين وديكاثلون وتوتال لمغادرة السوق الروسية. 

وفي الوقت نفسه، أكد سيجورني أن عددًا كبيرًا من الشركات الفرنسية التي كانت تعمل في روسيا قد غادرت بالفعل بعد بدء الحرب الأوكرانية.

وتابع "لقد لعبت عدوانية الكرملين المتزايدة تجاه فرنسا دورًا مهمًا في هذا الأمر بالإضافة إلى ذلك، من الصعب بشكل متزايد على الشركات أن تكون في وضع ترتبط فيه بنظام أصبح مهمشًا للغاية على المستوى الدولي وتدانه جميع دول العالم تقريبًا. 

وقال سيجورني: "من أجل استعادة مكانتها في مجتمع الأمم، يتعين على روسيا أن تتخذ خيارا مختلفا".

وزير الخارجية الفرنسي الأصول الروسية المجمدة أوكرانيا ستيفان سيجورني الاتحاد الأوروبي

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