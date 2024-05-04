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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايمز أوف إسرائيل : صبر واشنطن على حماس بدأ ينفد

بيرنز
بيرنز

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن أمريكا صارت تضغط أكثر على قطر لدفع حماس إلى صفقة تبادل أسرى سريعة. 
وذكرت أن صبر واشنطن على حماس بدأ ينفد.

وذكرت الصحيفة  أن قطر لديها استعداد لقبول طلب واشنطن حول إمكانية عدم استضافة  قادة حماس بالدوحة.
كما قالت صحيفة واشنطن بوست إن أميركا طلبت من قطر طرد قادة حماس إذا استمروا في رفض اتفاق غزة .
بل قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ان حماس تقف عائقا ما بين أهل غزة والتوصل إلى اتفاق الهدنة .
كما ذكر أن  الهجوم الإسرائيلي على رفح سوف يؤدي لوقوع خسائر لا يمكن قبولها.

قالت حماس إنها ترسل وفدا إلى القاهرة لبحث اتفاق هدنة وإطلاق سراح الرهائن في غزة بعد ساعات من وصول مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى العاصمة المصرية.

وقال مصدر أمني ن مسؤولين من حماس ووكالة المخابرات المركزية سيجتمعون مع وسطاء مصريين يوم السبت، لكن لم يتضح ما إذا كانوا سيجتمعون بشكل منفصل أم معا.

وقالت حماس إن مندوبيها يسافرون إلى القاهرة "بروح إيجابية" بعد دراسة الاقتراح الأخير لاتفاق الهدنة.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "نحن عازمون على التوصل إلى اتفاق بطريقة تلبي مطالب الفلسطينيين".

وقال مسؤول أمريكي إنهم يعتقدون أنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات لكنهم ما زالوا ينتظرون سماع المزيد.
 

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