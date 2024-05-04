بالقوة الضاربة .. تشكيل أرسنال لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

قبل انطلاق مباراة أرسنال وبورنموث في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض المباراة. ولوحظ أنه للمرة الثالثة على التوالي، يختار أرتيتا نفس التشكيلة دون إجراء أي تغييرات.

في مرمى الفريق سيقف ديفيد رايا، بينما سيشكل بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، وتاكيهيرو تومياسو خط الدفاع. وفي خط الوسط، سيكون ديكلان رايس إلى جانب توماس بارتي، في حين سيكون بوكايو ساكا، ومارتن أوديجارد، ولياندرو تروسارد في الأمام. وسيقود الهجوم كاي هافيرتز.

يحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة من 35 مباراة، بينما يأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.