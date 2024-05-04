رئيس حزب الاتحاد: ترابط النسيج الوطني عزز القوى الشاملة للدولة المصرية لمواجهة أي مخاطر

تقدم المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن أمله في أن تكون تلك المناسبات داعمة للروابط الوطنية التي تجمع الشعب المصري.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشعب المصري بنسيجيه مجتمع على حب الوطن والعمل على رفعته ودوام أمنه واستقراره، والذي تتأتى بالعادات الطبية والوطنية التي تجمع الشعب تحت تلك المظلة الواحدة.

وذكر رئيس حزب الاتحاد أن تلك المناسبة تأتي بينما يواجه الوطن تحديات ومخاطر على جميع محاوره الاستراتيجية، والتي تستوجب أن يكون هناك ترابط وتطاتف بين أبناء الشعب المصري لمجابهة تلك التحديات.

وأعرب المستشار رضا صقر عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتوحيد الصفوف الوطنية وخلق حالة من الترابط الوطني بين الشعب المصري، والذي عزز قوى الدولة المصرية الشاملة لمواجهة أي تحديات.