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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 700 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ

ضبط أسماك مملحة
ضبط أسماك مملحة

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن ضبط 700 كيلوجرام أسماك مملحة «فسيخ» غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة فوة، تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، برئاسة الدكتور محمد بشار، وذلك خلال حملة مكبرة شملت الأسواق والمطاعم والمنشآت التجارية.
 

أسفرت الحملة عن ضبط 700 كيلوجرام من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، والتى كانت معروضة للبيع فى أحد المحلات بمدينة فوة.
 

كلف محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الطب البيطري اللواء جمال نورالدين المواد الغذائية المنشآت التجارية كفرالشيخ

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