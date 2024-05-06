نائب الشيوخ: أطالب بجلسة لمجلس الأمن لوقف الهجمات البربرية الإسرائيلية

هاجم النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، التحركات الإسرائيلية لبدء هجومها علي مدينة رفح الفلسطينية التي تعتبر آخر ملاذ للأشقاء الفلسطينيين الأبرياء بعد أن شردتهم وقتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية بدون رحمة ضاربة عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والمعايير الدولية.

وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدور المصري في وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل مشرف ويعبر عن الثوابت الوطنية للدولة المصرية، وأن محاولات التهدئة برهنت علي شهامة القيادة السياسية في حقن دماء الأبرياء، والحفاظ على القضية الفلسطينية بتمسك الشعب الفلسطيني بأراضيه ودفاعه عن مقدساته وقضيته العادلة التاريخية .

وتابع أن صمت العالم علي المجازر عبر عنه الخزي و العار جراء السكوت والموافقة علي الحملات البربرية التتارية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال ، الأمر الذي ضرب العدالة الانسانية في مقتل ، ولابد من إيقاظ الضمير وحماية الفلسطينيين الأبرياء.

وطالب عبد العزيز مجلس الامن الدولى بعقد جلسة عاجله لإيقاف المجزرة والكارثة الإنسانية التي يريد الاحتلال ارتكابها في غزة.