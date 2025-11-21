قـ.ـتل عمه وأصاب ابنه بعد إطلاق النار عليهما بأطفيح.. تفاصيل

تباشر الجهات المختصة بالجيزة، التحقيقات حول مقتل مسن وإصابة نجله بطلق ناري في مشاجرة بمحيط مركز أطفيح، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانه والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على سلاح الجريمة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

القبض على المتهم بقتل عمه وإصابة نجله في أطفيح

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وإصابة آخر، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة رجل مسن وإصابة شاب نجله بطلق ناري.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن شقيق المجني عليه حيث أطلق النار على عمه وابن عمه بسبب خلافات نشبت بينهم، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.