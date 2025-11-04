وقعوا في البلاعة.. أحزان في أطفيح بعد مصرع شابين وإصابة والد أحدهما

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الكداية التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، بعد وقوع حادث مأساوي أسفر عن وفاة شابين وإصابة والد أحدهما، إثر سقوطهم داخل بالوعة صرف صحي.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط ٣ اشخاص داخل بالوعة صرف صحي بقرية الكداية بأطفيح انتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص .

سقوط كل من حسن محمد مرزوق (أبو شمبولية) وجاره يوسف نادي (أبو حسين) داخل بلاعة صرف صحي تُركت مفتوحة دون أن ينتبها لوجودها، وعقب سقوطهما حاول والد الشاب يوسف إنقاذهما، إلا أنه أُصيب وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم انتشال الجثتين ونقلهما والمصاب الثالث إلى مستشفى أطفيح المركزي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.