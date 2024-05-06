سام مرسي بعد قيادة فريقه للبريميرليج: سعيد كوني أول مصري يحقق ذلك

سام مرسي، قائد فريق إبسويتش تاون، يعبر عن فخره بتحقيق إنجاز تاريخي كأول مصري يقود فريقًا من دوري القسم الثاني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويخصص هذا الإنجاز للشعب الفلسطيني.



إبسويتش تاون حقق الحلم بالتأهل للدوري الممتاز بقيادة سام مرسي بعد غياب دام 22 عامًا.

في تصريحاته لقناة الحرة، يقول سام: "إن هذا الإنجاز الرائع يملأني بالفخر كوني أول مصري يحققه، وأود أن أهديه أيضًا للشعب الفلسطيني، فقد تلقيت دعمًا ملهمًا منهم عبر الاتصالات والرسائل، وهم بالفعل أبطال حقيقيون".

وأضاف: "فريقنا قدم أداءً قويًا بروح جماعية، وأشيد بزميلي العراقي علي الحمادي، الذي على الرغم من صغر سنه إلا أنه يتمتع بنضج كبير في الملعب".

وأثنى على دعمه للشعب الفلسطيني في أزمتهم، مؤكدًا على أهمية الوقوف بجانب الضعفاء في كل الأوقات.

أما بالنسبة لمستقبله مع منتخب مصر، فقال: "طموحي الآن هو اللعب في الدوري الممتاز وتقديم أداء مميز، ولا أفكر حاليًا في الانتقال للأندية المصرية".