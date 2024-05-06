مستشار الرئيس الفلسطيني يحمل حماس مسؤولية ما سيحدث في رفح

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حركة حماس مسؤولة عما حدث وسيحدث في رفح، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وذكر مستشار الرئيس الفلسطيني للعربية أن حماس قدمت كل الذرائع لإسرائيل لتشن الحروب على غزة .

وأضاف الهباش أن الأبرياء المختطفين في قطاع غزة يدفعون ثمن مغامرات حماس.

وتابع الهباش أن حماس لا تريد أن يتم الإفراج عن الأسرى بقدر ما تريد البقاء.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن إسرائيل لا تريد اجتثات حماس من قطاع غزة، متسائلًا عن الأمر بقوله "كيف تقول حماس إنها جاهزة عسكريا ونحن شعب أعزل!".

يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المكالمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهت واستغرقت نصف ساعة.

وسبق وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح قبيل هجوم على مدينة غزة بجنوب غزة.