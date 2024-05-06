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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالطبل البلدي والمزار..

حدائق القناطر تستقبل الآلاف من المواطنين في احتفالات شم النسيم.. فيديو وصور

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم

فتحت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها منذ الصباح الباكر، أمام الزوار من الأسر والمواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم.


وتوافد الآلاف من الأسر للاحتفال وسط الطبيعة الساحرة والخضرة الخلابة بين أحضان نهر النيل العظيم، كما تم الاحتفال بالطلب البلدي والمزمار داخل الحدائق وتفاعل معه المواطنين المحتفلين بالرقص والفرحة الكبيرة.


من ناحية أخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الاثنين بتفقد حدائق مدينة القناطر الخيرية حيث تفقد حدائق عفلة والياسمين كما قام بتفقد كورنيش النيل بمدينة بنها وذلك بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم وذلك بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.


والتقي المحافظ بعدد من الأسر الذين حضروا من مدن المحافظة المختلفة ومن المحافظات المجاورة للاستمتاع بجو وحدائق مدينة القناطر الخيرية لقضاء عيد شم النسيم حيث قام المحافظ بتهنئتهم بالعيد وتقديم الورود لهم وتمني لهم قضاء يوم سعيد وسط حدائق القناطر التي تتسم بالاشجار النادرة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري علي مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر الخيرية وأصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.


وفي إطار خطة المحافظة لاستعدادات لأعياد الربيع تفقد الهجان عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترديين في حالة الطوارئ حيث تفقد 10 عيادات متنقلة شملت تخصصات الباطنة والرمد والقلب والعظام وأمراض النساء والأسنان موجها بالتمركز طوال اليوم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة أي شكاوي.


ثم تفقد المحافظ كورنيش النيل وممشي أهل مصر وكورنيش الرياح التوفيقي من البر الشرقي بمدينة بنها للتأكد من أعمال النظافة والصيانة اللازمة حيث وجه المحافظ بضرورة العمل علي استمرار أعمال النظافة موجها المسئولين بالمدينة بمتابعة اعمال النظافة حفاظا علي المظهر الحضاري للعاصمة مؤكدا أن الكورنيش ملك للجميع فيجب علي جميع المواطنين التعامل بإيجابية وعدم السماح لأحد بتشويهه.


وعلي صعيد آخر أكد المحافظ أنه شدد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق وذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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القليوبية حدائق القناطر الخيرية القناطر الخيرية بعيد شم النسيم نهر النيل

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