أستاذ جراحة متطوع بقطاع غزة: اغتيال عدد كبير من الأطباء والقبض على آخرين .. فيديو

وصف الدكتور أحمد عبد العزيز ، استاذ جراحة العظام بالقصر العيني واحد المتطوعين لعلاج مصابي أهل غزة ، إن الوضع الطبي في قطاع غز ة في غاية السوء ، والملاجيء الموجودة في القطاع غير آدمية ، متابعا :" الله اعلم بياكلوا ويشربوا ازاي " .

وتابع الدكتور احمد عبد العزيز ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة "، أن هناك تكدس هائل للسكان النازحين من الشمال للجنوب ، والمستشفيات تعرضت للقصف والاخلاء القصري .

وأكمل: أن عدد كبير من الاطباء في قطاع غزة تم اغتيالهم بالقناصات او القاء القبض عليهم ، والاصابات معظمها تستهدف انسجة العظام ، واصابات خطيرة .