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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

خالد حميدة: رقمنة ذكريات الفنانين تحافظ على التراث .. وإطلاق المشروع قريبا

صدى البلد

يستعد خالد حميدة المسؤول عن مشروع أرشفة تاريخ الفنانين عن طريق الذكاء الاصطناعي لإطلاق نسخته النهائية التي ستكون مرجعا مهما لأرشفة الفن المصري بمشاركة نجوم أبرزهم خالد الصاوي وشيري عادل وبشرى ولقاء الخميسي وغيرهم.

وأكد خالد حميدة في تصريحات صحفية أن ضياع المادة الخاصة للعديد من النجوم والفنانين وعلى رأسهم الفنان محمود حميدة كان المحفز الأساسي لإطلاق هذه الفكرة التي تحمس لها الكثيرين.

وقال خالد حميدة إنه بجانب دعم وحماس الفنان محمود حميدة للمشروع، تفاعلت أسماء مهمة مع فكرة  أرشفة ذكرياتهم منهم سيد رجب وخالد الصاوي وبشرى وأحمد شاكر عبد اللطيف وغيرهم.

وكان خالد حميدة قد تعاقد من خلال شركة ديجيتايزد مع عدد كبير من النجوم خلال الفترة الماضية لينضموا لمشروع ارشقة الفنانين بالذكاء الاصطناعي وإتاحة عرضه للجمهور بعد تحمسهم لفكرة المشروع ولرغبتهم في تجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق مع عدد الفنانين تم الإعلان عنهم سابقا وأبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، شيري عادل خالد الصاوي، وأحمد شاكر عبداللطيف، ولقاء الخميسي،وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن أسماء نجوم آخرين يتم التعاقد معهم حالياً.

قال الفنان محمود حميدة إن التحول للنظام الرقمي أمر ضروري في ظل التطور التكنولوجي الحالي.

وكشف محمود حميدة سر تحمسه للمشاركة في مشروع توثيق تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي، وهو مواكبة التغييرات التي تحدث في العالم وتحوله للنظام الرقمي.


كما قالت الفنانة إلهام شاهين إنها لديها رصيد فني كبير وتاريخ من التكريمات داخل وخارج مصر يجب الحفاظ عليه.

وأوضحت إلهام شاهين في تصريحات صحفية، أنها تحمست لمشروع توثيق تاريخها الفني عن طريق الرقمنة وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وهو واجب في العصر الحالي.

خالد حميدة

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