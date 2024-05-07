أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين

قال الدكتور كمال شعيب استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أن عن قضية تقبيل الدكتور حسام موافي يد النائب ابو العينين أنهما شخصيات عامه قابله للنقض ولكن النقض وليس للتجريح والإساءة والتشهير والإزعاج وأن ذلك يدخل تحت طائلة القانون.

وأوضح شعيب في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن تحويل أسعد يوم للدكتور حسام موافي لأسوأ يوم والقاء التهم جزافاً والتجريح والإساءة والسب هو أمر مشين.

مصطفى بكري لـ حسام موافي: تصرفك كان عفويا

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن الدكتورحسام موافي يتحدث في خطب بالعلم والدين ويحتضن البشر، وأقول له لا تيأس ولا تحزن، فهذا زمن ممن لا يعرفون القيم في اللجان الإلكترونية ولا يعرفون عن قامات من يخوضون في سيرتهم.

https://youtu.be/dp9HbYzyVWA?si=-JiBgq5UWXICt1vi