عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين

قال الدكتور كمال شعيب استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أن عن قضية تقبيل  الدكتور حسام موافي يد النائب ابو العينين أنهما  شخصيات عامه قابله للنقض ولكن النقض وليس للتجريح والإساءة والتشهير والإزعاج وأن ذلك يدخل تحت طائلة القانون.

وأوضح شعيب في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن تحويل أسعد يوم للدكتور حسام موافي لأسوأ يوم والقاء التهم جزافاً والتجريح والإساءة والسب هو أمر مشين.

مصطفى بكري لـ حسام موافي:  تصرفك كان عفويا 

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن الدكتورحسام موافي يتحدث في خطب بالعلم والدين ويحتضن البشر، وأقول له لا تيأس ولا تحزن، فهذا زمن ممن لا يعرفون القيم في اللجان الإلكترونية ولا يعرفون عن قامات من يخوضون في سيرتهم.

https://youtu.be/dp9HbYzyVWA?si=-JiBgq5UWXICt1vi

الإعلامي مصطفى بكري الإعلامية إنجي أنور أستاذ قانون جنائي برنامج مصر جديدة كمال شعيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

صحف عالمية عن اكتشاف سيناء الأثري: الجيوش كانت هنا

ترشيحاتنا

لماذا تتعثر المفاوضات؟.. عمرو أديب يكشف مخططات الجانب الإسرائيلي

مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية

تفاصيل جديدة في حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا

هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

لميس الحديدي: اتحاد القبائل العربية طالب دول العالم بالضغط على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دريسنج سلطة الرنجة.. اعرف المكونات

كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ