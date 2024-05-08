تعاون مشترك للإشراف على الرسائل العلمية بين جامعتي عين شمس وستراسبورغ الفرنسية





استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث، الدكتورة Dr.Florence rudolf عميدة كلية الدراسات العليا بجامعة ستراسبورغ Strasbourg INSA لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

يأتى ذلك فى إطار دعم التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ستراسبورغ بفرنسا.

حضر اللقاء الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ونهى جمال سعيد منسق الاتفاقية المصري والاستاذ المساعد بقسم التصميم الحضري بكلية الهندسة جامعة عين شمس .

وهدفت الزيارة دعم الأنشطة البحثية المشتركة بين الجامعتين من خلال الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه وبحث سبل التعاون المستقبلية.



وشهد اللقاء مناقشة مشتركة لإحدى رسائل الإشراف المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة ستراسبورغ فى مجال العمارة والعمران.