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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم أبطال سلة الاتحاد عقب فوزهم بكأس مصر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يكرم أبطال السلة

 

 

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، أبطال فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بمناسبة فوزهم بكأس مصر لكرة السلة، وذلك بحضور الأستاذ محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقدم اللواء محمد الشريف بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية التهنئة إلى نادي الاتحاد السكندري.

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وأشاد بالجهود التي حققها أبطال النادي بفريق كرة السلة، بعد فوزهم بلقب "بطل كأس مصر للسلة" وذلك للمرة ال 14 في تاريخه.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم إلى نادي الاتحاد السكندري وإلي أبطاله.

مثمنًا حرص النادي الدائم على حصد مزيد من البطولات المشرفة لمحافظة الإسكندرية.

الاسكندرية الاتحاد السكندري اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بطل كأس مصر فريق كرة السلة

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