عضو تضامن النواب تثمن دور القومي للمرأة في استقلالية إدارة المنح والمساعدات

أشادت الدكتورة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالمجلس القومي للمرأة، ودوره في كل المحافظات قائلة: إن دور المجلس القومي للمرأة جعل تمثيل المرأة تمثيل 25% في مجلس النواب، وأن تزيد النسبة في المرأة القادمة خاصة بعد أن أثبتت المرأة في كافة المجالس النيابية كفاءتها،وكذلك في كل مواقع العمل التي أسندت لها.



وجاء ذلك خلال مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأثنت النائبة شيماء نبيه علي اختيار المقر الجديد للمجلس القومي للمرأة في محافظة الدقهلية.

وقالت 'نبيه'، إن المنح والمساعدات التي تقدم للدولة المصرية تحقق الحوكمة والشفافية في قضايا المرأة، مشيدة باستقلالية صنع القرار بالمجلس القومي للمرأة في المستهدف من المنح والمساعدات.

وتابعت: أنه أثناء مناقشة الموازنة والحديث عن المنح والقروض لا بد أن يكون هناك دراسات جدوى لها؛ بحيث تحقق أقصى استفادة منها مطالبة بأن يتم عرض دراسات الجدوى لتلك المنح على اللجنة.

وطالبت بأن يتم مخاطبة الرجل في البرامج المقدمة من المجلس القومي للمرأة خاصة في كل ما يتعلق بدعم المرأة المصرية لتغيير المعتقدات القديمة.