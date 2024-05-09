عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو تضامن النواب تثمن دور القومي للمرأة في استقلالية إدارة المنح والمساعدات

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

أشادت الدكتورة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالمجلس القومي للمرأة، ودوره في كل المحافظات قائلة: إن دور المجلس القومي للمرأة جعل تمثيل المرأة تمثيل 25% في مجلس النواب، وأن تزيد النسبة في المرأة القادمة خاصة بعد أن أثبتت المرأة في كافة المجالس النيابية كفاءتها،وكذلك في كل مواقع العمل التي أسندت لها.


وجاء ذلك خلال مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأثنت النائبة شيماء نبيه علي اختيار المقر الجديد للمجلس القومي للمرأة في محافظة الدقهلية.

 

وقالت 'نبيه'، إن المنح والمساعدات التي تقدم للدولة المصرية تحقق الحوكمة والشفافية في قضايا المرأة، مشيدة باستقلالية صنع القرار بالمجلس القومي للمرأة في المستهدف من المنح والمساعدات.

 

وتابعت: أنه أثناء مناقشة الموازنة والحديث عن المنح والقروض لا بد أن يكون هناك دراسات جدوى لها؛ بحيث تحقق أقصى استفادة منها مطالبة بأن يتم عرض دراسات الجدوى لتلك المنح على اللجنة.

 

وطالبت بأن يتم مخاطبة الرجل في البرامج المقدمة من المجلس القومي للمرأة خاصة في كل ما يتعلق بدعم المرأة المصرية لتغيير المعتقدات القديمة.

شيماء نبيه مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

ترشيحاتنا

إيهاب واصف: ارتفاع الجنيه أمام الدولار سيساهم في انخفاض أسعار الذهب

وزير التجارة التركي ينفي تخفيف الحظر التجاري على إسرائيل

رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن المتحكم في أسعار المعدن الأصفر

رابطة الأندية المصرية تصدر عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري Nile

ضيفة مصر العزيزة ..انتصار السيسي ترحب بزيارة حرم سُلطان عُمان

غرفة شركات السياحة : السماسرة يستخرجون تأشيرات زيارة للبسطاء بزعم صلاحيتها للحج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

فيديو

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

بايدن يحذر من عواقب عملية رفح ويخشى نفاد صبر مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-