عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لتاجر بتهمة القـ.تل والشروع في إنهاء حياة شقيقين بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة بالسجن المؤبد لتاجر بتهمة قتل شاب والشروع في قتل شقيقه، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية.
وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى م ك م 36 سنة تاجر إلى محكمة الجنايات قيام المتهم بقتل والشروع في قتل المجنى عليه ا م ا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله انتقامًا منه إثر خلاف بينهم، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري عبارة عن بندقية الية وتوجه إلى مكان تواجده وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته كما شرع في قتل شقيق المجنى عليه الأول ويدعى م م ا اثر اصابته بطلق نارى أيضا .
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات السجن المؤبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

قرار عاجل في اتهام حسين الشحات بالتعدي على محمد الشيبي

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بقـ.تل فتاة وط.فل ليونيو المقبل

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص للخلاف على مكان النوم بمحبسهم بقسم شبرا الخيمة

تأجيل محاكمة المتهمين بقتـ ل شخص بشبرا الخيمة لجلسة يونيو

جامعة بنها تنظم قافلة طبية للكشف على أهالي قرية مشتهر بطوخ ..صور

بدء الدراسة بكليتي الفنون البصرية والطب البيطرى بجامعة بنها الأهلية العام القادم

توريد 66080 طن قمح من المزارعين للصوامع والشون بالقليوبية

إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة بطريق طوخ

المشدد 6 سنوات للمتهم بحيازة مخدر الهيروين في العبور

ترشيحاتنا

خطوات إصدار تصريح الدخول إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج

ترهيب مفضوح.. بيان عاجل للخارجية القطرية بشأن اعتداء مستوطنين على الأونروا

التاكسي الطائر.. وسيلة نقل جديدة في السعودية لخدمة الحجاج

برلماني: قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن وصلت 980.4 مليون دولار 2022|خاص

أقصى عقوبة على الشحات| لماذا استعان محامي الشيبي برامز جلال لإدانة لاعب الأهلي

البيت الأبيض: بايدن أعرب لنتنياهو عن معارضته عملية رفح الفلسطينية مرارا وتكرارا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عودتهم.. 10 صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بظهورها | شاهد

داخل صالون التجميل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فيديو

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-