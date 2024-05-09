المؤبد لتاجر بتهمة القـ.تل والشروع في إنهاء حياة شقيقين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة بالسجن المؤبد لتاجر بتهمة قتل شاب والشروع في قتل شقيقه، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية.

وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى م ك م 36 سنة تاجر إلى محكمة الجنايات قيام المتهم بقتل والشروع في قتل المجنى عليه ا م ا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله انتقامًا منه إثر خلاف بينهم، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري عبارة عن بندقية الية وتوجه إلى مكان تواجده وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته كما شرع في قتل شقيق المجنى عليه الأول ويدعى م م ا اثر اصابته بطلق نارى أيضا .

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.