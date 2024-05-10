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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها والمسروقات ، وتولت النيابة التحقيق . 

فقد تم ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (بندقية خرطوش و 4 طلقات نارية) بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بسرقة دراجة نارية حال ركنها بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية ، وإعترف بارتكاب عدد (2) واقعة سرقة  بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها.

كما تم ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين حال سيره بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم ، وأقرا بإرتكاب عدد (2) واقعة سرقة  هاتف محمول بذات الأسلوب، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهما " سيئ النية" (عامل – له معلومات جنائية) تم بإرشادهما  ضبطه وبحوزته كافة المسروقات، وبمواجهته أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة .

وكذا ضبط (عاطلان- لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامهما بسرقة هاتف محمول من (إحدى السيدات – تحمل جنسية إحدى الدول) حال إستقلالهما دراجة نارية قيادة الأول "مستأجرة" بدائرة القسم ، وبمواجهتهما، إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمتهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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