عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|مشكلات جديدة تثير غضب مستخدمي هواتف سامسونج Galaxy S23.. ميزات قديمة في واتساب لا يعلمها الكثيرون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

فيفو تقلب الأسواق بـ تابلت جبار.. إمكانات عالية لعشاق الألعاب فقط

تخطط العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو الصينية، لإطلاق جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد، والذي صمم ليكون حاسبا لوحيا مجهز بأفضل المواصفات.

 

جربها حالا.. مزايا مذهلة في واتساب ربما لا تعرفها

أجرى تطبيق واتساب WhatsApp، بعض التحديثات الجديدة والمثيرة لتطبيقه في الأسابيع القليلة الماضية، ولكن هناك بعض الميزات القديمة التي قد لا تعرف عنها شيئا.

 

بسيلفي 50 ميجابكسل.. فيفو تطلق عملاق جديد للفئة المتوسطة

بدأت شركة فيفو Vivo الصينية، بالترويج لهاتفها الذكي الجديد الذي زودته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس، حيث يتنافس مع Realme 12 Pro وRedmi Note 13 Pro والهواتف الذكية الأخرى.

 

تحذير عاجل لمستخدمي Gmail وYahoo.. احذف هذا البريد الإلكتروني "الغامض" فورا

 

يبحث قراصنة الإنترنت باستمرار عن طرق جديدة لخداع المستهلكين، حيث تأتي تحذيرات خبراء الأمن السيبراني من أحدث الطرق الاحتيالية التي يستخدمها المحتالين لخداع مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني Gmail وOutlook وYahoo، حيث يستهدفون الملايين حول العالم بهجوم جديد من نوعه.

 

مشاكل مثيرة للجدل بتحديث سامسونج الأخير.. أخطاء تصدم مستخدمي Galaxy S23

قدم تحديث سامسونج الجديد OneUI 6.1، العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الموجودة بأحدث إصدارات جالاكسي سلسلة Galaxy S24 إلى سابقتها Galaxy S23، ومع ذلك، تم رصد بعض الأخطاء في هذه الهواتف بمجرد تنزيل التحديث.

 

تشتري ريلمي GT Neo 5 ولا Realme GT Neo 6.. مقارنة هتعرفك الفرق!

كشفت شركة ريلمي مؤخرا عن أحدث إصداراتها، والذي ينطلق تحت اسم Realme GT Neo 6، الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة العليا كخليفة مباشر لهاتف العام الماضي Realme GT Neo 5، ولكن مع تحسينات وترقيات جديدة، ولكن ما الذي تغير؟.

 

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

تأييد 143 دولة.. الأمم المتحدة تعلن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. نوكيا تطرح Moto G Stylus 5G بإمكانيات مبهرة وسعر على قد الإيد.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

أخبار التكنولوجيا|هواوي تبهر العالم بأفضل هاتف مزود بكاميرا.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف متميز وسعر مفاجأة

أخبار التكنولوجيا| Apple تطلق تحفة جديدة من iPad بسعر مخفض وبسيط للغاية.. أحدث وأفضل موبايل Oppo للشباب

أخبار التكنولوجيا| ثغرات خطيرة تغزو هواتف شاومي وتعرضها للخطر.. ZTE تخطف الأنظار بهواتف جديدة شبيهة آيفون رخيصة الثمن

ترشيحاتنا

حسام موافي يوضح خطورة سقوط صمام القلب

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

حسام موافي يحذر من وجود دم في البراز.. يؤدي لمرض خطير

المواد الغذائية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الألبان في مصر 50%

دعاء المذاكرة.. احرص عليه لعدم النسيان وتحصيل المعلومات

حلفاء تل أبيب يتساقطون|مجازر غزة تتسبب في وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. درة تستعرض جمالها بعد إنقاص وزنها

«سانده على الهرم».. نرمين الفقي تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

مثل الحلوى بالشارع|دولة تبيع سبائك الذهب عبر آلات الشراء .. فما هي؟

في سن الشباب.. صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي

فيديو

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

فرص بنصف الثمن في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. الشروط والتفاصيل

الجثمان يتحرك.. قصة رجل يُفاجئ الجميع ويخرج من التابوت قبل دفنه

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-