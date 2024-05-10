أخبار التكنولوجيا|مشكلات جديدة تثير غضب مستخدمي هواتف سامسونج Galaxy S23.. ميزات قديمة في واتساب لا يعلمها الكثيرون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تخطط العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو الصينية، لإطلاق جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد، والذي صمم ليكون حاسبا لوحيا مجهز بأفضل المواصفات.

أجرى تطبيق واتساب WhatsApp، بعض التحديثات الجديدة والمثيرة لتطبيقه في الأسابيع القليلة الماضية، ولكن هناك بعض الميزات القديمة التي قد لا تعرف عنها شيئا.

بدأت شركة فيفو Vivo الصينية، بالترويج لهاتفها الذكي الجديد الذي زودته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس، حيث يتنافس مع Realme 12 Pro وRedmi Note 13 Pro والهواتف الذكية الأخرى.

يبحث قراصنة الإنترنت باستمرار عن طرق جديدة لخداع المستهلكين، حيث تأتي تحذيرات خبراء الأمن السيبراني من أحدث الطرق الاحتيالية التي يستخدمها المحتالين لخداع مستخدمي خدمات البريد الإلكتروني Gmail وOutlook وYahoo، حيث يستهدفون الملايين حول العالم بهجوم جديد من نوعه.

قدم تحديث سامسونج الجديد OneUI 6.1، العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الموجودة بأحدث إصدارات جالاكسي سلسلة Galaxy S24 إلى سابقتها Galaxy S23، ومع ذلك، تم رصد بعض الأخطاء في هذه الهواتف بمجرد تنزيل التحديث.

كشفت شركة ريلمي مؤخرا عن أحدث إصداراتها، والذي ينطلق تحت اسم Realme GT Neo 6، الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة العليا كخليفة مباشر لهاتف العام الماضي Realme GT Neo 5، ولكن مع تحسينات وترقيات جديدة، ولكن ما الذي تغير؟.