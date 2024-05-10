بسيلفي 50 ميجابكسل.. فيفو تطلق عملاق جديد للفئة المتوسطة

بدأت شركة فيفو Vivo الصينية، بالترويج لهاتفها الذكي الجديد الذي زودته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس، حيث يتنافس مع Realme 12 Pro وRedmi Note 13 Pro والهواتف الذكية الأخرى.

سعر ومواصفات فيفو Vivo V30e



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، طرحت فيفو هاتفها الجديد Vivo V30e، للبيع بشكل رسمي في الأسواق الهندية في نطاق سعري تنافسي للغاية يبلغ 30.000 روبية هندية (أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري)، للطراز بسعة 8 جيجابايت + مساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت.



يأتي هاتف فيفو Vivo V30e، بشاشة منحنية كبيرة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة FullHD +، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Schott Xensation، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة للأمان.

Vivo V30e

وبالنسبة للبصريات، يحتوي هاتف فيفو الجديد Vivo V30e، على كاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري للصورة OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، داخل جزيرة كاميرا دائرية تحتوي على فلاش تطلق عليه الشركة اسم "Smart Aura Light"، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة.

ويتم تشغيل هاتف Vivo V30e، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 6 Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256جيجابايت من نوع UFS 2.2.

Vivo V30e

ويستمد هاتف Vivo V30e، طاقته من بطارية تبلغ سعتها 5500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 المستندة إلى واجهة المستخدم Funtouch OS 14 من فيفو.

وتشمل بقية مميزات هاتف فيفو Vivo V30e، على دعما لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP64، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسقل الشاشة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومنفذ شحن USB Type-C، ومقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر ويدعم خاصية الاتصال قريب المدي NFC للمدفوعات، ويتوفر باللونين الأحمر المخملي والأزرق الحريري.