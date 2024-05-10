عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسيلفي 50 ميجابكسل.. فيفو تطلق عملاق جديد للفئة المتوسطة

Vivo V30e
Vivo V30e

بدأت شركة فيفو Vivo الصينية، بالترويج لهاتفها الذكي الجديد الذي زودته بمواصفات ممتازة وستطرحه بسعر منافس، حيث يتنافس مع Realme 12 Pro وRedmi Note 13 Pro والهواتف الذكية الأخرى.

سعر ومواصفات فيفو Vivo V30e


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، طرحت فيفو هاتفها الجديد Vivo V30e، للبيع بشكل رسمي في الأسواق الهندية في نطاق سعري تنافسي للغاية يبلغ 30.000 روبية هندية (أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري)، للطراز بسعة 8 جيجابايت + مساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت.

 

فيفو تقلب الأسواق بـ تابلت جبار.. إمكانات عالية لعشاق الألعاب فقط

لو متعرفش الفرق.. إليك الاختلافات بين هاتفي فيفو Vivo T3 و T3x


يأتي هاتف فيفو Vivo V30e، بشاشة منحنية كبيرة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة FullHD +، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Schott Xensation، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة للأمان.

Vivo V30e

وبالنسبة للبصريات، يحتوي هاتف فيفو الجديد Vivo V30e، على كاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري للصورة OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، داخل جزيرة كاميرا دائرية تحتوي على فلاش تطلق عليه الشركة اسم "Smart Aura Light"، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة.

ويتم تشغيل هاتف Vivo V30e، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 6 Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256جيجابايت من نوع UFS 2.2.

Vivo V30e

ويستمد هاتف Vivo V30e، طاقته من بطارية تبلغ سعتها 5500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 المستندة إلى واجهة المستخدم Funtouch OS 14 من فيفو.

وتشمل بقية مميزات هاتف فيفو Vivo V30e، على دعما لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP64، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسقل الشاشة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومنفذ شحن USB Type-C، ومقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر ويدعم خاصية الاتصال قريب المدي NFC للمدفوعات، ويتوفر باللونين الأحمر المخملي والأزرق الحريري.

Vivo V30e
فيفو vivo Vivo V30e فيفو V30e سعر ومواصفات Vivo V30e

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

تيك توكر شهيرة تقدم فتيات الليل للأثرياء العرب في الحي الراقي

فستان روبي الجرئ في الكليب الجديد يثير الجدل بالسوشيال ميديا

إياك أن تفعله.. هذا الإثم العظيم حذر منه الله في شهر ذو القعدة

موضوعات متعلقة

فيفو قلبت الموازين.. موبايل جبار بإمكانات مذهلة وسعر اقتصادي

صديق الميزانية.. تعرف على تحفة فيفو الشبابية vivo Y18 

باللون الأحمر الناري.. شاهد أحدث موبايلات فيفو بتصميم خاص ومحدود

فيفو تسحق سامسونج.. مقارنة بين Galaxy Z Fold 5 وVivo X Fold 3

ترشيحاتنا

القصير: مصر تدعم جهود الدول الإفريقية في الزراعة لتحقيق ألأمن الغذائي

الحكومة تكشف عن حقيقة انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباء

أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور

ما القدر الذي يدركه المصلي مع الإمام لصحة صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

بكين تعلن إبعاد مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان سيرين عبد النور يثير ضجة| رقم خرافي

فستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-