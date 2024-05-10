تشتري ريلمي GT Neo 5 ولا Realme GT Neo 6.. مقارنة لمعرفة الفرق

كشفت شركة ريلمي مؤخرا عن أحدث إصداراتها، والذي ينطلق تحت اسم Realme GT Neo 6، الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة العليا كخليفة مباشر لهاتف العام الماضي Realme GT Neo 5، ولكن مع تحسينات وترقيات جديدة، ولكن ما الذي تغير؟.

خلال السطور التالية سنستعرض لكم مقارنة سريعة، توضح أبرز الفروق وأوجه التشابه بين هاتفي ريلمي Realme GT Neo 6 و Realme GT Neo 5.

أبرز الفروق بين هاتفي ريلمي Realme GT Neo 6 و Realme GT Neo 5

1. التصميم:

تغير جذري ملحوظ بين تصميم جهازي GT، حيث أطلقت ريلمي هاتف GT Neo 5 المزود بإضاءة Halo LED وجزيرة كاميرا كبيرة في الخلف، تتميز بمنطقة شفافة تعرض شريحة Snapdragon المتطورة أسفل الغطاء، حيث يعد جهاز GT Neo 5 هاتف ذو إمكانات تنافس فئة الهواتف الرائدة.

ومن ناحية أخرى، اتخذ هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6 نهجا مختلفا تماما عن سابقه، حيث منحته الشركة الصينية تصميما أنيقا بدلا من استعراض إمكاناته، حيث تم استبدال إضاءة LED والمنطقة الشفافة بجزيرة كاميرا كبيرة ذات تشطيب عاكس يمتزج بسلاسة مع اللوحة الخلفية، كما أنه يتمتع بتصميم أكثر متانة أيضا مع إضافة تصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار.

هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6

2. الأداء:

يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6 بمواصفات أكثر حداثة، فهو مزود بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8s Gen 3، وهو أكثر قدرة من Snapdragon 8+ Gen 1 الموجود في شقيقه GT Neo 5، كلا المعالجين يقدمان أداء أكثر من كافي للمهام اليومية والألعاب، حتى خيارات التخزين الأساسية تم ترقيتها لتصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي رام إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، مقارنة بالتكوين الأساسي الذي تبلغ سعته 8 جيجابايت + 256 جيجابايت في جهاز GT Neo 5.

هاتف ريلمي Realme GT Neo 5

3. الكاميرا:

قررت شركة ريلمي إزالة مستشعر الصور المقربة مع هاتف Realme GT Neo 6 بالكامل، الذي يتميز به هاتف GT Neo 5، كمستشعر ثالث عبارة عن عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، حيث يأتي الأخير بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، بينما زودت ريلمي هاتفها الجديد بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات.

وفي كلا الهاتفين يأتي المستشعر الرئيسي واسع الزاوية من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل، مصحوب بعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ولكن ضاعفت ريلمي عدد البكسل في الكاميرا الأمامية بالنسبة لطراز Realme GT Neo 6 بدقة 32 ميجابكسل، بدلا من 16 ميجابكسل التي جاء بها هاتف GT Neo 5.

هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6

4. البطارية:

تم إطلا إصدار العام الماضي GT Neo 5 في نوعين مختلفين للشحن، يوفر أحدهما شحنا سلكيا سريعا بقدرة 240 وات مع بطارية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة، بينما يقدم الثاني بطارية أكبر تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 150 وات، ولكن زودت ريلمي هاتفها الجديد Realme GT Neo 6، بسعة هائلة تبلغ 5500 مللي أمبير في الساعة، ولكنها لا تزال توفر شحنا سريعا سلكيا بقدرة 120 وات.

هاتف ريلمي Realme GT Neo 5

5. تغييرات أخرى:

عند الحديث عن بعض التغييرات الطفيفة التي يقدمها هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6، فإن الشاشة أصبحت أطول قليلا بقياس 6.78 بوصة، مقارنة بلوحة GT Neo 5 مقاس 6.7 بوصة، ويمكن لشاشة OLED في الطراز الأحدث أن تنتج سطوعا مذهلا يبلغ 6000 شمعة في المتر المربع أيضا، كما ارتفاع مستوي سطوع الشاشة من 1400 شمعة في المتر المربع في سابقتها، كما يعمل GT Neo 6 على واجهة Realme UI 5 المخصصة المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، مما يعني أنه سيحظى بدعم برمجي أطول من سابقه.

هاتف ريلمي الجديد Realme GT Neo 6

6. السعر:

الفرق الملحوظ بين الاثنين هو السعر، يبدأ سعر Realme GT Neo 6 من 290 دولار (أي ما يعادل 13.745 جنيها مصريا)، للطراز الأساسي بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، بينما تم إطلاق GT Neo 5 مقابل سعر حوالي 368 دولار (أي ما يعادل 17.444 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت.