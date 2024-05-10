عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: القطاع الخاص سيدير منظومة المخلفات الصلبة فى العاشر من رمضان والقليوبية

صدى البلد

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة نظمت من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى".  الجلسة التشاورية الأولي تحت عنوان  "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة"  بنظام عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO، بهدف مناقشة هيكلة الشكل التعاقدي المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة لمرفق العاشر من رمضان، المدينة الأولى للمخلفات بالشرق الاوسط ، بحضور فريق عمل البنك الدولي المشرف علي المشروع وفريق عمل وزارة البيئة وعدد من شركات القطاع الخاص،  وذلك فى إطار مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى".    

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة يتم من خلال نماذج عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO ، حيث تمتلك الحكومة المرفق وبنيته التحتية  بتمويل من المشروع، بينما يغطي المشغل تكاليف الأصول المتنقلة مثل المركبات، والايرادات الناجمة عن معالجة المخلفات وإعادة التدوير، وتطوير خلايا إضافية لمقلب المخلفات بعد انتهاء عمل المشروع، وتكاليف التشغيل.

و أوضحت وزيرة البيئة أن الإعلان عن الشكل التعاقدي المتكامل مع شركات القطاع الخاص يشمل الطرح الاستثماري للمطورين، وشركاء التنمية؛ لتشغيل محطات المناولة بمحافظة القليوبية، والنقل الثانوي لمنشآت المعالجة وتشغيل الخلية الأولى للتخلص النهائي بالمدفن الصحي المزمع انشاؤه ،وتشغيل منشآت إعادة التدوير والمعالجة بالعاشر من رمضان.

 وأضافت د. ياسمين فؤاد أن التفاصيل الشاملة للشكل التعاقدي المتكامل تشير إلى التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المخلفات، مُعربةً عن ثقتها فى أن  المشروع سيكون نموذجًا للتعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة، مؤكدةً على أن الوزارة تتطلع إلى بدء تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وعلى الإلتزام  بتقديم خدمات عالية الجودة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للمجتمع والبيئة والنتائج المرجوة.

جديرا بالذكر أن إدارة المخلفات الصلبة وتوفير حلول متكاملة ومبتكرة لإدارة المخلفات، تعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في منطقة العاشر من رمضان ومحافظة القليوبية، حيث سيسهم ذلك بشكل كبير في تحسين جودة البيئة والصحة العامة للمجتمع، ويقوم المكون الثاني بمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري الممول من البنك الدولي: دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى بدعم تفعيل إدارة المخلفات الصلبة في النطاق الجغرافي للمشروع، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية لإدارة المخلفات، وتحسين إدارة المخلفات الرعاية الصحية، وتفعيل أفضل الممارسات في الوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري. 

b5a2328d-0488-4470-b189-0b25041963f6
b5a2328d-0488-4470-b189-0b25041963f6
9c1eadf2-31f1-4690-8c98-785d23f293da
9c1eadf2-31f1-4690-8c98-785d23f293da
97346df7-3f80-4a04-9e86-c8fc3c1b205d
97346df7-3f80-4a04-9e86-c8fc3c1b205d
43f63aa3-58dd-4359-8e0d-ff3ba8e13511
43f63aa3-58dd-4359-8e0d-ff3ba8e13511
ab4dce6b-f51a-4924-8274-fc2f1171d9b3
ab4dce6b-f51a-4924-8274-fc2f1171d9b3
البيئة المخلفات الصلبة العاشر من رمضان البنك الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قضية الشيبي تقترب من النهاية| قرار عاجل من المحكمة ضد حسين الشحات.. تفاصيل الجلسة

فتاة تفضح خطيبها: اغتصـ.بني تحت تهديد السلاح وقرار عاجل من النيابة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: على الحاج رد الحقوق لأصحابها قبل السفر للمناسك

التعليم في أسبوع|تسليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 وتكريم طالب ابتكر طاهي شمسي

نفاد المخزونات الغذائية.. يونيسيف تحذر من توقف الجهود الإنسانية في غزة بعد أيام

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح

لابسه أبيض .. انهيار يسرا اللوزي لحظة تشييع جثمان والدتها

أسباب قفزة الذهب في البورصة العالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض شائع يصيب النساء.. تعرف على أعراضه

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال| شاهد

طريقة شوي الفراخ في المنزل بتتبيلة المحلات

في عيد ميلادها الـ 32| إطلالات أثارت الجدل لـ بسمة بوسيل

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-