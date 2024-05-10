عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

يعد وقود الطيران المستدام (SAF) Sustainable aviation fuel موضوعا ساخنا يخص صناعة تكرير النفط وعبر صناعة الطيران أيضا. ومن هذا المنطلق يتم إحراز تقدم كبير للسماح باستخدام (SAF)كبديل بنسبة 100٪ لوقود الطائرات البترولية (الوقود الأحفوري)على متن الطائرات. بداية الأمر بدأ في عام 2008، حيث أكملت فيرجن أتلانتيك وبوينغ أول رحلة تجريبية باستخدام(SAF) على متن طائرة بوينج 747 ،وفي 1 ديسمبر 2021، صنعت الخطوط الجوية المتحدة تاريخ الطيران من خلال تحليق أول رحلة ركاب مدعومة ب(SAF) بنسبة 100٪ - تم نقل الركاب من مطار شيكاغو أوهيرا الدولي (ORD) إلى مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني (DCA).

وجديرا بالذكر بان اول رحلة جويه في مصر تمت باستخدام وقود(SAF ) قامت بها شركة مصر للطيران بطراز بوينج 787دريم لاينر في نوفمبر ٢٠٢٢ من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس الى مطار شرم الشيخ مباشرة، وذلك بالتعاون مع شركة نيستي التى تعد من أكبر الموردين العالمين فى مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام .

انطلاقا مما سلف ، تتسابق شركات تقنيات الطيران العالميه ببحث امكانيه انتاج (SAF)وعلي سبيل المثال عملت تقنية EcofiningTM من Honeywell UOP علي إنتاج (SAF) المستخدم في رحلة 1 ديسمبر٢٠٢٢ السالفة الذكر . عملية Ecofining من الممكن ان تقدم كميات كبيرة تجارية من SAF مع مساعدة صناعة الطيران على تقليل بصمتها الكربونية، وتقليل الانبعاثات، وتمكين خيارات إزالة الكربون بأسعار معقولة. كما انها تستخدم هذه التكنولوجيا لإنتاج Green Jet FuelTM (SAF) الذي يفي بشروط الطاقة المتجددة ويمكن تصنيعه من المواد الخام المستدامة من تدوير المخلفات ، مما يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 65-85٪ مقابل وقود الطائرات النفاثة القائم على النفط.



يمكن أيضا دمج (SAF)ووقود الطائرات التقليدي لتشغيل الطائرات، في مزيج يصل إلى 50٪ مع وقود الطائرات النفاثة القائم على النفط. يمكن تطبيق هذا الحل كوقود بديل لا يتطلب أي تغييرات في تكنولوجيا الطائرات أو البنية التحتية للوقود.

وفي الوقت نفسه، فإن التقدم في أنظمة توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وخلايا الوقود وأنظمة الدفع الكهربائي (APU)يحمل وعدا هائلا للحد من التأثير البيئي للطيران.

يبدو أن وقود الطيران المستدام (SAF) هو الأمل الكبير لصناعة الطيران التجاري من حيث تحقيق صافي الطيران الصفري ( الخالي من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون )الذي يساعد بشكل كبير في الحد من تلوث الهواء . وعلي عجل ، اتجهت شركات الطيران لعمل برامج تطوير البنيه التحتيه ، وبدأت المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، في تفويض اعتماد الوقود المستدام على نطاق واسع. من ناحية اخري يعتمد تطوير SAF علي مجموعة متنوعة من المكونات العضوية، بما في ذلك الدهون الحيوانية وزيت الطهي المستخدم، الذي بدوره يقوم بخفض انبعاثات الكربون بعامل يصل إلى 80٪.

ومع ذلك، هناك بعض التحديات الهائلة التي سيتعين على تلك الصناعة التغلب علي مصاعبها قبل أن تتمكن من اعتمادها بالكامل.

وفقا للمعلومات التي نشرتها إدارة الفيدرالية للطيران الأمريكي ، بانه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من ثلاثة مليارات جالون من وقود الطيران المستدام سنويا من أجل تلبية 100٪ من الطلب على وقود الطيران بحلول عام 2030. حتى أن الكثيرين تساءلوا عما إذا كان ذلك ممكنا، حيث ذكر الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم، أن الناقل سيحتاج إلى نصف طاقة كهرباء الدولة الألمانية من أجل إنتاج ما يكفي من وقود الطيران المستدام لسد احتياجاتها.

من أجل تحديد كيفية تكيف الصناعة من أجل تلبية الزيادة الهائلة في الطلب، من الضروري دراسة اللاعبين الرئيسيين في المجال: منتجو SAF الناشئين وشركات الوقود الأحفوري التقليدية التي تتحول إلى إنتاج SAF.

من حيث الحجم، والقدرة على الإنتاج، والإنتاج على نطاق واسع، لا أعتقد أنه من الممكن لشركات الطيران الكبرى الاعتماد على شركة واحدة لجميع احتياجاتها من هذا النوع من الوقود. الشركات المنتجة الكبيرة مثل نيستي، لديهم قدرة كبيرة مع المرونة في توفير المنتج ، وهم متقدمون من حيث سلسلة التوريد وحجم الإنتاج والقدرة على توصيل الوقود حيثما تكون هناك حاجة إليه. ولكن هناك عدد قليل جدا من شركات الناشئة اخري القادرة على القيام بذلك؛ لديهم مصنع واحد في مكان ما وتصبح سلسلة توريد الوقود صعبا للغاية.

في نهاية المطاف، وكما هو متعارف عليه في مسار معظم الصناعات الكبيرة، سيتم تعزيز مساحة استخدام (SAF )مع زيادة الإنتاج ونضوج الصناعة بالتوازي ، حيث سيتعين علينا ببساطة أن ننتظر ونرى كيف يبدو مشهد إنتاج (SAF) بعد عقد من الآن.