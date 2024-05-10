قدم آدمية داخل صندوق قمامة.. تفاصيل مقـ.تل سيدة مطلقة بالسلام

شهدت مدينة السلام جريمة قتل بشعة عندما قام شخص بالمعاش بقتل جارته وتقطيع جثتها والقائها في أماكن متفرقة إلى ان تم العثور علي بقايا جثتها في صندوق قمامة لتنكشف الجريمة .

وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض علي المتهم وأداة الجريمة واعترف بارتكاب الحادث بعد مشاجرة مع المجني عليها ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

بداية اكتشاف الجريمة عندما عثر عامل نظافة علي قدم آدمية داخل صندوق قمامة بمدينة السلام .

علي الفور تم إبلاغ الشرطة التي حضرت وبالفحص والتحري تم العثور علي أشلاء لذات السيدة المقتولة بأماكن متفرقة بالمنطقة .

وكشفت التحريات ان جارها وراء قتلها بعد مشادة بينهما تحولت لمشاجرة قام خلالها بطعنها بسكين المطبخ عندما طلبت شاهدته في خلاف مع جار أخر ، حيث قام بخنقها ثم طعنها بالسكين وقطع جثتها لأشلاء ةألقاها في أماكن متفرقة ، لاخفاء معالم الجريمة الي أن انفضح أمره وتم ضبطه ، واعترف بارتكابه الحادث .

وتبين من الفحص والتحري ان المجني عليها مطلقة ( ٤٩ سنة ) ومقيمة مع نجلتها وانها علي خلافات مع احد جيرانها ، وليلة الحادث لجأت لجار آخر لمساعدتها والشهادة أمام جارها الآخر إلا أنه نشبت بينهما مشاجرة قام علي اثرها بارتكاب جريمته وهو موظف بالمعاش .