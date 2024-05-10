الصومال.. ستة أعضاء بحركة الشباب يستسلمون لقوات الأمن

أعلنت قيادة المخابرات والأمن الوطني في جنوب غرب الصومال، اليوم الجمعة 10 مايو 2024 استسلام ستة أعضاء من حركة الشباب الإرهابية.



وسلمت العناصر نفسها إلى قوات الأمن الجنوبية الغربية في منطقة بيدوا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.



وقالت الوكالة الصومالية إن هذا يمثل تحولا يبعث على الأمل في الكفاح المستمر ضد الإرهاب في المنطقة ويؤكد أهمية جهود مكافحة الإرهاب.

وتواصل قوات الأمن الصومالية في الجنوب الغربي تشجيع الأعضاء الآخرين في حركة الشباب على أن يحذوا حذوها ويبحثوا عن طريق سلمي للأمام.